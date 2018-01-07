СМИ: Бауэр перейдет в клуб из чемпионата Англии

По информации "Бизнес Online", один из лондонских клубов заинтересован в приобретении игрока обороны.
25-летний австриец не полетел с "Рубином" на первый зимний сбор, который пройдет в ОАЭ. Ранее главный тренер казанцев Курбан Бердыев сообщил о том, что игрок покидает "Рубин" и пройдет медосмотр в новом клубе.
В текущем сезоне Бауэр провел 16 матчей в чемпионате России и результативными действиями не отметился.
ИЛ-222
passerby, куда деваться, если с финансами полная жопа!
13:35
passerby
Ослы, одного из лучших, если не лучшего легионера про..рали...
12:12