10:43 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Бауэр перейдет в клуб из чемпионата Англии

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Защитник "Рубина" Мориц Бауэр в зимнее трансферное окно перейдет в клуб английской премьер-лиги.

По информации "Бизнес Online", один из лондонских клубов заинтересован в приобретении игрока обороны.

25-летний австриец не полетел с "Рубином" на первый зимний сбор, который пройдет в ОАЭ. Ранее главный тренер казанцев Курбан Бердыев сообщил о том, что игрок покидает "Рубин" и пройдет медосмотр в новом клубе.

В текущем сезоне Бауэр провел 16 матчей в чемпионате России и результативными действиями не отметился.

 

Дополнительная информация

https://sport.business-gazeta.ru/article/208560/

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