СМИ: Бауэр перейдет в клуб из чемпионата Англии

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр в зимнее трансферное окно перейдет в клуб английской премьер-лиги.

По информации "Бизнес Online", один из лондонских клубов заинтересован в приобретении игрока обороны.

25-летний австриец не полетел с "Рубином" на первый зимний сбор, который пройдет в ОАЭ. Ранее главный тренер казанцев Курбан Бердыев сообщил о том, что игрок покидает "Рубин" и пройдет медосмотр в новом клубе.

В текущем сезоне Бауэр провел 16 матчей в чемпионате России и результативными действиями не отметился.