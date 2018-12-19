СМИ: Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой, пишет Starhit.
Некоторое время назад 37-летний спортсмен был замечен в компании незнакомых ему женщин в Санкт-Петербурге. Он обнимался с ними и катал их на лошадях.
Одной из этих женщин была 21-летняя стюардесса Карина Неман. Очевидцы описывают ее как брюнетку в бежевом пуховике.
Напомним, Аршавин недавно вернулся в Россию и получил должность в академии "Зенита" (возглавил международный проект "Сириус").
Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был "Кайрат".
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http://www.starhit.ru/novosti/andrey-arshavin-izmenyal-jene-s-21-letney-styuardessoy-159578/
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