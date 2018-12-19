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СМИ: Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой

Некоторое время назад 37-летний спортсмен был замечен в компании незнакомых ему женщин в Санкт-Петербурге. Фото Инстаграм
Некоторое время назад 37-летний спортсмен был замечен в компании незнакомых ему женщин в Санкт-Петербурге. Фото Инстаграм
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Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России  Андрей Аршавин изменял жене с 21-летней стюардессой, пишет Starhit.

Некоторое время назад 37-летний спортсмен был замечен в компании незнакомых ему женщин в Санкт-Петербурге. Он обнимался с ними и катал их на лошадях. 

Одной из этих женщин была 21-летняя стюардесса Карина Неман. Очевидцы описывают ее как брюнетку в бежевом пуховике.

Напомним, Аршавин недавно вернулся в Россию и получил должность в академии "Зенита" (возглавил международный проект "Сириус"). 

Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был "Кайрат"​.

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Дополнительная информация

http://www.starhit.ru/novosti/andrey-arshavin-izmenyal-jene-s-21-letney-styuardessoy-159578/

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