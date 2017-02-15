СМИ: Ари вернется в основу "Краснодара"

Нападающий "Краснодара" Ари вернется к тренировкам с основой, сообщает ТАСС. Сейчас он находится на кипрском сборе молодежной команды. В среду он присоединится к первой команде и будет готовиться с ней к матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Поединок состоится 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Ари ведет переговоры с китайским "Хэнань Цзянье". Сейчас ведется процесс согласования личного контракта бразильца. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей и забил 7 голов во всех турнирах. Его соглашение с кубанцами рассчитано до лета 2019 года.