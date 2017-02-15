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СМИ: Ари вернется в основу "Краснодара"

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Нападающий "Краснодара" Ари вернется к тренировкам с основой, сообщает ТАСС. Сейчас он находится на кипрском сборе молодежной команды. В среду он присоединится к первой команде и будет готовиться с ней к матчу 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Поединок состоится 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Ари ведет переговоры с китайским "Хэнань Цзянье". Сейчас ведется процесс согласования личного контракта бразильца. В текущем сезоне форвард провел 18 матчей и забил 7 голов во всех турнирах. Его соглашение с кубанцами рассчитано до лета 2019 года.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4023759

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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