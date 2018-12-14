СМИ: Андрей Аршавин вернется в "Зенит"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин может вернуться в в питерский клуб, информирует 78.ru. Футболист займет административную должность. Чем конкретно будет заниматься Аршавин, пока неизвестно, однако для него создадут специальный проект, которого до этого в клубе не было. Скорее всего, он будет связан с работой с молодежью.
В воскресенье, 16 декабря, в Академии "Зенита" пройдет выпускной игроков 2001 года рождения и посвящение в юные зенитовцы ребят 2009 года рождения, где будут присутствовать Аршавин и руководство сине-бело-голубых. Скорее всего, именно на этом мероприятии и будет объявлено о назначении экс-капитана на новую должность.
Последним клубом 37-летнего россиянина, который принял решение завершить карьеру игрока, был "Кайрат".
Дополнительная информация
https://78.ru/news/2018-12-14/andrei_arshavin_verntsya_v_zenit?fbclid=IwAR1PIyiy_OjbGk45vCA-YSI_PKK3RuwvIvPBGCgq7P_9sZqScJo50vIxFD4