СМИ: "Андерлехт" принял предложение "Локомотива" по форварду сборной Швеции

Нападающий "Андерлехта" Исаак Телин может продолжить карьеру в России. Как сообщает HLN, бельгийский клуб принял два предложения по 26-летнему футболисту. По данным источника, их сделали "Локомотив" и "Ньюкасл". Теперь игрок сам должен выбрать клуб, проведя переговоры.

По данным источника, за Телина претенденты на него готовы заплатить от 5 до 6 миллионов евро. Телин перешел в "Андерлехт" в 2017 году из "Бордо". В прошлом сезоне он играл в аренде за "Васланд-Беверен", где забил 19 мячей в 33 матчах.