СМИ: Александр Кержаков избивал жену

Адвокат супруги бывшего форварда "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Александр Добровинский заявил, что спортсмен избивал жену. Ранее суд постановил, что их общий ребенок на время бракоразводного процесса должен находиться с Миланой Тюлпановой, но Кержаков не отдал ребенка жене и не выполнил предписание.

- В частности я рассказал, о том, как он избил Милану, когда она уличила его в изменах. Это было в Цюрихе. Чтобы загладить свою вину, поскольку он очень боялся папы Миланы, Александр перевел на ее счет 4 миллиона долларов. Кстати, на протяжении всей семейной жизни он регулярно пользовался связями отца, просил высокие должности, - цитирует адвоката "СтарХит". - А спустя всего месяц после его смерти и рождения их сына, Кержаков бросил Милану в тяжелейшей ситуации. Что наталкивает меня на мысль, что с его стороны это был брак по расчету. Путем шантажа он стал требовать деньги обратно, и половину суммы Милана ему вернула. Всеми доказательствами его немужских поступков мы располагаем, а также и тем, что он дестабилизировал ее моральное состояние.

Адвокат заявил, что вернет Тюльпановой сына Артемия. Он утверждает, что собрал достаточно доказательств случаев агрессивного поведения спортсмена по отношению к близким.