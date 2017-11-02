СМИ: "Ахмат" ведет переговоры с бразильским тренером Милтоном Мендесом

"Ахмат" может пригласить бразильца Милтона Мендеса на должность главного тренера, сообщает Yahoo! Esportes. Клуб из Грозного уже начал переговоры с 52-летним специалистом.

– Да, они звонили мне. Хотели узнать, интересна ли мне работа в их клубе, – отметил Мендес. – Я сказал, что хочу вернуться к работе в Европе и начать переговоры. Для меня это будет возможность доказать свой уровень. Мне приятно видеть, что бразильские тренеры интересны в Европе.

Последним местом работы Мендеса был "Васку да Гама", где работал с марта по август 2017 года.

Напомним, ранее "Ахмат" возглавлял Олег Кононов, который подал в отставку с поста главного тренера после матча 15-го тура чемпионата России с "Анжи" (1:1). Грозненцы занимают 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 18 очков.