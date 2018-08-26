СМИ: "Ахмат" подписал хорвата Нижича

Защитник "Хайдука" Зоран Нижич стал игроком "Ахмата", сообщает Slobodna Dalmacija. Игрок уже прошел медобследование и подписал контракт с грозненским клубом. После этого он вернулся в Сплит, чтобы собрать вещи для переезда.

Официально о трансфере будет объявлено в воскресенье. "Хайдук" получит 800 тысяч евро, а сам игрок будет зарабатывать 500 тысяч евро за сезон.

Ранее Нижич выступал за "Брюссель" и "Хайдук". В составе сборной Хорватии провел 2 матча. Он был в расширенной заявке команды на чемпионат мира-2018, на на турнир не попал.