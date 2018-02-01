СМИ: агенты заработали 450 тысяч евро на переходе Ханни в "Спартак"

Агенты заработали 450 тысяч евро на переходе полузащитника Софьяна Ханни из "Андерлехта" в "Спартак", информирует voetbalbelgie.be. Сумма сделки при этом составила восемь миллионов. Отмечается, что красно-белые предлагали 5,5 миллионов, что не устроило бельгийский клуб.

Напомним, контракт Ханни со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером. Ханни в "Спартаке": контракт по схеме "3,5 года+1", зарплата 2 миллиона евро+200 тысяч