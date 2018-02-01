16:17 | Футбол — РФПЛ

СМИ: агенты заработали 450 тысяч евро на переходе Ханни в "Спартак"

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Агенты заработали 450 тысяч евро на переходе полузащитника Софьяна Ханни из "Андерлехта" в "Спартак", информирует voetbalbelgie.be. Сумма сделки при этом составила восемь миллионов. Отмечается, что красно-белые предлагали 5,5 миллионов, что не устроило бельгийский клуб. 

Напомним, контракт Ханни со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером.

Ханни в "Спартаке": контракт по схеме "3,5 года+1", зарплата 2 миллиона евро+200 тысяч

 
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