СМИ: 29 июля "Фламенго" представит Витинью

29 июля нападающий ЦСКА Витинью будет представлен болельщикам в качестве игрока "Фламенго", сообщает Toersedores.com. Издание ссылается на информацию журналиста Анселмо Гоиса из O Globo.

В этот день "Фла" предстоит дома сыграть против "Спорт Ресифи" в чемпионате Бразилии. По имеющейся информации, именно перед этим матчем игрок будет представлен фанам. В ближайшие дни футболист прибудет в Рио-де-Жанейро. Клуб заплатит за него 10 миллионов евро. Этот трансфер станет рекордным в истории "Фламенго".

В прошлом сезоне 24-летний бразилец провел 30 матчей за ЦСКА в премьер-лиге, забив 10 мячей и сделав 5 результативных передач.

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