Смертин стал исполняющим обязанности исполнительного директора московского "Динамо"

Пресс-служба футбольного клуба "Динамо" сообщила в четверг, что бывший игрок команды и капитан сборной Алексей Смертин назначен исполняющим обязанности исполнительного директора.

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин стал исполняющим обязанности исполнительного директора футбольного клуба "Динамо". Об этом "СЭ" сообщили в пресс-службе бело-голубых. Ранее Смертин занимал должность советника президента "Динамо". В 2011 году бывший полузащитник работал вице-президентом "Локомотива" по аналитической работе и спорту, но менее чем через год покинул занимаю должность. (Андрей СИЗЯКИН)