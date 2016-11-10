Слушание в УЕФА по "делу Еременко" закончилось

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилось слушание по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Хавбек армейцев, его бывший представитель Марко Трабукки, юрист красно-синих Илья Кедрин и адвокат Еременко Артем Пацев покинули здание. Участники процесса воздержались от комментариев.
Слушания завершены! Еременко, Трабукки и юристы покинули штаб-квартиру УЕФА– Филипп Папенков (@PippoGranato) 10 November 2016
Никто не произнес и слова, умчались пулей. Судя по всему, ничего хорошего...... pic.twitter.com/79wmOzUmD6– Филипп Папенков (@PippoGranato) 10 November 2016
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shpasic
Ростов проверяли всей командой на допинг.
15:34
kolan
футбол_2018 "не ройте другому яму-вот сами в нее и попались!!Ростов вам еще аукнется!" Причем тут Ростов-то вообще? Вам все лишь бы заговоры увидеть везде, как Гинер хитро потирает свои рученки и творит пакости. Поумнели бы вы все уже
15:15
Alex1507
Всех проверить на допинг. И если что чемпион 2016 Ростов?
14:48
футбол_2018
не ройте другому яму-вот сами в нее и попались!!Ростов вам еще аукнется!
14:42
shpasic
на поезд до Монако опаздывали - нужно отпраздновать!
14:39
Очень плохой мальчик
Я думаю, тут не только допинг.Обычно называют ,что за препарат принимался.Уж больно все засекречено. Как вариант-принимал лекарство от ВИЧ .
14:22
JIykac
К чему это замалчивание. Попался, так признайте уже.
14:19
lordblack
НА год дисквалифицировали за допинг. Такой же из Дзаги сейчас вымывают.
14:11
maxsus2000
принято решение посадить Еременко на кол
14:07
сабзеро
Надо же, какое сегодня информативное освещение разбирательства по Еременко.
14:00
Alex1507
Наверно полные штаны набрали все? Как цска?
13:57