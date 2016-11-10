Слушание в УЕФА по "делу Еременко" закончилось

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилось слушание по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Хавбек армейцев, его бывший представитель Марко Трабукки, юрист красно-синих Илья Кедрин и адвокат Еременко Артем Пацев покинули здание. Участники процесса воздержались от комментариев.

Слушания завершены! Еременко, Трабукки и юристы покинули штаб-квартиру УЕФА – Филипп Папенков (@PippoGranato) 10 November 2016 Никто не произнес и слова, умчались пулей. Судя по всему, ничего хорошего...... pic.twitter.com/79wmOzUmD6 – Филипп Папенков (@PippoGranato) 10 November 2016

"Дело Еременко": что решит УЕФА? Live!

Судный день Романа Еременко //

Еременко попал в офсайд //

Леонид Слуцкий: "У ЦСКА есть кем заменить Еременко" //

Евгений Гинер: "Еременко? у нас есть вопросы к УЕФА, а у УЕФА – к нам" //

Роман Еременко: "Извините, сейчас ничего не могу говорить…" //

Роман Бабаев: "УЕФА продлил дисквалификацию Еременко до 10 ноября"