13:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Слушание в УЕФА по "делу Еременко" закончилось

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В штаб-квартире УЕФА в Ньоне завершилось слушание по делу полузащитника ЦСКА Романа Еременко, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Хавбек армейцев, его бывший представитель Марко Трабукки, юрист красно-синих Илья Кедрин и адвокат Еременко Артем Пацев покинули здание. Участники процесса воздержались от комментариев.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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shpasic

Ростов проверяли всей командой на допинг.

15:34

kolan

футбол_2018 "не ройте другому яму-вот сами в нее и попались!!Ростов вам еще аукнется!" Причем тут Ростов-то вообще? Вам все лишь бы заговоры увидеть везде, как Гинер хитро потирает свои рученки и творит пакости. Поумнели бы вы все уже

15:15

Alex1507

Всех проверить на допинг. И если что чемпион 2016 Ростов?

14:48

футбол_2018

не ройте другому яму-вот сами в нее и попались!!Ростов вам еще аукнется!

14:42

shpasic

на поезд до Монако опаздывали - нужно отпраздновать!

14:39

Очень плохой мальчик

Я думаю, тут не только допинг.Обычно называют ,что за препарат принимался.Уж больно все засекречено. Как вариант-принимал лекарство от ВИЧ .

14:22

JIykac

К чему это замалчивание. Попался, так признайте уже.

14:19

lordblack

НА год дисквалифицировали за допинг. Такой же из Дзаги сейчас вымывают.

14:11

maxsus2000

принято решение посадить Еременко на кол

14:07

сабзеро

Надо же, какое сегодня информативное освещение разбирательства по Еременко.

14:00

Alex1507

Наверно полные штаны набрали все? Как цска?

13:57

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