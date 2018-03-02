Слуцкий станет гостем программы "По коням!" перед матчем с "Уралом"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий станет гостем программы "По коням!". Передача выйдет в эфир в субботу, 3 марта, в 13.20 по московскому времени. В 14 часов ЦСКА проведёт матч 21-го тура чемпионата России против "Урала".
Напомним, что 46-летний тренер работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы выиграли 160 матчей из 287 во всех турнирах.
Гостем завтрашней студии программы "По коням!" станет экс-главный тренер #ЦСКА Леонид Слуцкий! Эфир в 13:20 📽 pic.twitter.com/pkVTlzX1En– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 2 марта 2018 г.
Serenky25
ОЙ?
21:53 2 марта
Edmundo.Baldivieso
Я уже в Леонидах Слуцких запутался...
21:35 2 марта