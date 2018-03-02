20:45 2 марта | Футбол — РФПЛ

Слуцкий станет гостем программы "По коням!" перед матчем с "Уралом"

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий станет гостем программы "По коням!". Передача выйдет в эфир в субботу, 3 марта, в 13.20 по московскому времени. В 14 часов ЦСКА проведёт матч 21-го тура чемпионата России против "Урала".

Напомним, что 46-летний тренер работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы выиграли 160 матчей из 287 во всех турнирах. 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

ОЙ?

21:53 2 марта

Edmundo.Baldivieso

Я уже в Леонидах Слуцких запутался...

21:35 2 марта

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