Слуцкий станет гостем программы "По коням!" перед матчем с "Уралом"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий станет гостем программы "По коням!". Передача выйдет в эфир в субботу, 3 марта, в 13.20 по московскому времени. В 14 часов ЦСКА проведёт матч 21-го тура чемпионата России против "Урала".

Напомним, что 46-летний тренер работал в ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы выиграли 160 матчей из 287 во всех турнирах.