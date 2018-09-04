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Слуцкий сфотографировался на фоне своего изображения на "ВЭБ Арене"


Главный тренер "Витесса"  Леонид Слуцкий сфотографировался на фоне своего изображения на стадионе "ВЭБ Арена", который является домашним для ЦСКА

Сегодня на "ВЭБ Арену" заглянул Леонид Викторович, которому мы наконец-то показали его изображение на трибуне K, - сообщается в Твиттере армейского клуба.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы три раза становились чемпионами России.

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