Слуцкий сфотографировался на фоне своего изображения на "ВЭБ Арене"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий сфотографировался на фоне своего изображения на стадионе "ВЭБ Арена", который является домашним для ЦСКА.

- Сегодня на "ВЭБ Арену" заглянул Леонид Викторович, которому мы наконец-то показали его изображение на трибуне K, - сообщается в Твиттере армейского клуба.

Сегодня на #ВЭБарена заглянул Леонид Викторович, которому мы наконец-то показали его изображение на трибуне K 🤗🔴🔵 #мыЦСКА pic.twitter.com/U8afWgVRDJ – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 4 сентября 2018 г.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы три раза становились чемпионами России.

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