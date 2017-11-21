Слуцкий считает: задержание Керимова может быть провокацией

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает, что задержание российского сенатора Сулеймана Керимова во Франции может быть спланированной провокацией. Глава комитета выразил надежду, что бывшего владелеца "Анжи" скоро отпустят.

- Надеюсь, что это недоразумение, особенно с учетом дипломатического иммунитета Керимова как члена Совета Федерации. Хотя, возможно, и спланированная провокация, - цитирует ТАСС Слуцкого. - Хотелось бы надеяться, что здесь нет политической подоплеки и Керимов в скором времени будет отпущен.

Ранее стало известно, что Керимов задержан сотрудниками французской полиции в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок. По сообщениям СМИ, задержание связано с расследованием дела об уклонении от уплаты налогов.