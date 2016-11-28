Слуцкий рассказал о задачах своей футбольной школы в Волгограде

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий сообщил, что в скором времени в Волгограде откроется футбольная школа ЦСКА при академии физической культуры. По словам специалиста, основная задача академии - собрать лучших детей Волгограда и города Волжского и за несколько лет подготовить их к выступлению в ведущих футбольных академиях.

- Я давно мечтал поучаствовать в футбольной жизни Волгограда и всегда был знаком с теми процессами, которые там происходят, - сказал Слуцкий в эфире программы "Футбол России" на канале "Россия 24". - К сожалению, на данный момент в городе нет полноценно работающей футбольной школы, на том уровне, как это должно быть. Сейчас, благодаря спортивному обществу ЦСКА и его начальнику Михаилу Барышеву, а также ректору Волгоградской академии физической культуры общества Вячеславу Сергееву наконец-то сбывается моя мечта. Мы решили совместно открыть в Волгограде футбольную школу. Она будет называться "Школа ЦСКА при академии физической культуры имени Леонида Слуцкого".

Я со своей стороны буду курировать спортивные и методические вопросы. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих на день открытых дверей 10 и 11 декабря. Мы попытаемся отобрать по 20 лучших мальчишек в каждый из всех возрастов. Основная задача академии - собрать лучших мальчишек Волгограда и города Волжского и за несколько лет подготовить их к выступлению в ведущих академиях. Понятно, что приоритетом будет ЦСКА. Всем, кто придут, предстоит выдержать жесткий конкурентный отбор. Будут предоставлены все условия для того, чтобы расти и прогрессировать.

Эту идею я вынашивал давно. Будет собрана команда профессионалов высокого уровня. Я привлекаю и своих воспитанников, которые прошли школу "Олимпии", и более опытных тренеров, которые много лет работают в детском футболе. Моей задачей был запуск этого процесса, дать возможность двумстам детям моего родного города получить путевку в большой футбол. Хочу отметить, что президент РФС Виталий Мутко с большим энтузиазмом откликнулся на эту идею.