Слуцкий проведет семинар для тренеров ДЮК "Ростова"

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий проведет учебно-методический семинар для тренеров школы "Ростова", сообщает официальный сайт клуба. Встреча специалиста состоится 25 января.

– Леонид Викторович с большим энтузиазмом и желанием согласился посетить "Ростов". Мы благодарны ему за это. У него большой опыт успешной работы, и мы надеемся, что семинар и общение с Леонидом Викторовичем будут полезными для наших тренеров, – цитирует сайт клуба руководитель ДЮК "Ростов" Романа Адамова.