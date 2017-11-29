Слуцкий проголосовал за Баринова в премии "Первая пятерка"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший ЦСКА и сборную России, назвал своего фаворита в списке лучших молодых игроков премьер-лиги по итогам 2017 года, информирует официальный сайт ДФЛ.
В анкете премии "Первая пятерка" на первую строчку он поставил полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Вторым в списке наставника "Халла" стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, третьим – хавбек "Ростова" Александр Зуев.
Напомним, что на звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендуют Аяз Гулиев, Рифат Жемалетдинов и Иван Обляков.
Дополнительная информация
- Ростов
- Леонид Слуцкий
- Локомотив М (футбол)
- ЦСКА (футбол)
- Халл Сити
- Дмитрий Баринов
- Рифат Жемалетдинов
- Александр Зуев
- Иван Обляков
- Федор Чалов
- Аяз Гулиев
shpasic
а каким боком он там, если в голосовании принимают участие руководители и тренеры клубов премьер-лиги, наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.
13:27