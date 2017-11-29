Слуцкий проголосовал за Баринова в премии "Первая пятерка"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший ЦСКА и сборную России, назвал своего фаворита в списке лучших молодых игроков премьер-лиги по итогам 2017 года, информирует официальный сайт ДФЛ.

В анкете премии "Первая пятерка" на первую строчку он поставил полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Вторым в списке наставника "Халла" стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, третьим – хавбек "Ростова" Александр Зуев.

Напомним, что на звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендуют Аяз Гулиев, Рифат Жемалетдинов и Иван Обляков.