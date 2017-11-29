13:19 | Футбол — РФПЛ

Слуцкий проголосовал за Баринова в премии "Первая пятерка"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий, ранее возглавлявший ЦСКА и сборную России, назвал своего фаворита в списке лучших молодых игроков премьер-лиги по итогам 2017 года, информирует официальный сайт ДФЛ.

В анкете премии "Первая пятерка" на первую строчку он поставил полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова. Вторым в списке наставника "Халла" стал нападающий ЦСКА Федор Чалов, третьим – хавбек "Ростова" Александр Зуев.

Напомним, что на звание лучшего молодого футболиста уходящего года также претендуют Аяз Гулиев, Рифат Жемалетдинов и Иван Обляков.

Дополнительная информация

http://www.dfl.org.ru/news/8062/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

а каким боком он там, если в голосовании принимают участие руководители и тренеры клубов премьер-лиги, наставники юношеских, молодёжной и национальной сборных, представители РФС, РФПЛ, ФНЛ, ПФЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, журналисты.

13:27