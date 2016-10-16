Слуцкий перед дерби смотрел за игрой "Спартака" с "Ростовом" на стадионе

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников, являющийся болельщиком "Спартака", сообщил, что на матче 10-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (1:0) недалеко от него на трибуне сидел главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Напомним, 29 октября встретятся с армейцами в рамках 12-го тура чемпионата России. Начало дерби запланировано на 18.00 по московскому времени.
"Слуцкий сегодня весь матч "отсидел" рядом, через 2 ложи от той, где был я. Готовится к дерби", – написал на своей странице в твиттере Кафельников.
Слуцкий сегодня весь матч "отсидел" рядом,через 2 ложи от той,где был я. Готовится к дерби– Кафельников Евгений (@KYevgeni) 15 октября 2016 г.
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02:14
А380726
Кафель опять халявного коньяка перебрал :(
01:29