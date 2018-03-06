Слуцкий оставил автограф на стене для важных гостей в офисе ЦСКА

ЦСКА в своем Твиттере опубликовал фотографии бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого, который посетил офис клуба. Экс-наставник армейцев оставил автограф на стене для важных гостей в офисе красно-синих.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы завоевали семь трофеев, включая три титула чемпионов России.