Слуцкий оставил автограф на стене для важных гостей в офисе ЦСКА

ЦСКА в своем Твиттере опубликовал фотографии бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого, который посетил офис клуба. Экс-наставник армейцев оставил автограф на стене для важных гостей в офисе красно-синих.
Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы завоевали семь трофеев, включая три титула чемпионов России.
✅ Первый автограф на специальной стене для важных гостей клубного офиса 🖊 😉 pic.twitter.com/HYniGzjQRN– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 марта 2018 г.