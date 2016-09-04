Слуцкий огласил стартовый состав ЦСКА на первый матч на новом стадионе

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий огласил стартовый состав команды на первую игру на "Арене ЦСКА" против московского "Торпедо". Отметим, что товарищеская встреча команд во время паузы на международные матчи по техническим причинам пройдет без зрителей.

Полностью состав ЦСКА выглядит следующим образом: Помазун – Набабкин, А. Березуцкий, Игнашевич, Щенников – Гордюшенко, Вернблум – Ионов, Головин, Пухов – Траоре.

Запасные: Чепчугов, Алибеков, Жамалетдинов, Олейников.