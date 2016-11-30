Слуцкий не стал комментировать информацию об уходе из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии домашнего матча 16-го тура чемпионата России против "Оренбурга" во флеш-интервью отказался комментировать информацию о том, что он может покинуть армейский клуб после игры 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". По словам Слуцкого, в поединке с "Оренбургом" его команда настраивается на активные действия.

- В преддверии матча была информация, что вы можете покинуть клуб. Как это влияло на подготовку, и где истина?

- Сейчас готов говорить только о предстоящей игре, и на подготовку это никак не влияло.

- После игры можно задать вам этот вопрос?

- После игры буду говорить о матче, который состоялся.

- "Оренбург" - команда закрытая. ЦСКА снова будет непросто в атаке?

- Действительно, сейчас легче обороняться - по такой погоде, такому полю, такой ситуации. Мы настраиваемся на активные действия. Надеюсь, они принесут нам результат.

- В следующем матче, с "Уралом", не примет участия дисквалифицированный сегодня КДК РФС Понтус Вернблум - очередной удар по составу ЦСКА?

- Об этом будем думать после матча с "Оренбургом".

Трансляция матча ЦСКА - "Оренбург"