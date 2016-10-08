Слуцкий не исключает: Акинфеев, Дзагоев и Головин могут сыграть с "Уфой"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после контрольной встречи с "Анжи" (2:0) не исключил, что вратарь Игорь Акинфеев и полузащитники Алан Дзагоев и Александр Головин примут участие в матче 10-го тура премьер-лиги с "Уфой", передает из Ватутинок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Акинфеев во время международной паузы прошел обследование в Германии, также не поехал в сборную России на контрольную встречу с Коста-Рикой восстанавливающийся Дзагоев, тогда как Головин из-за повреждения остался вне игры молодежной сборной с Германией в отборочном турнире Euro-2017.

- Пока все работают отдельно, но шансы сыграть с "Уфой" есть у кажого из них, - сказал Слуцкий.