13:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Слуцкий не будет присутствовать на заседании комитета по этике РФС

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Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий не будет присутствовать на сегодняшнем заседании комитета по этике РФС, сообщает ТАСС. 45-летний специалист объяснил это тем, что находится за границей.

На заседании будет рассмотрены высказывания Слуцкого в адрес судей в эфире передачи "Детский вопрос". В той программе Слуцкий рассказал, как в молодости ударил футбольного арбитра: "Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому думаю: дай-ка двину ему. А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр".

Судьи РФПЛ потребовали от Слуцкого извинений, но тренер ЦСКА заявил, что его слова были всего лишь шуткой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4024496

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДОЗВОН ГУБЕР

Странное заседание странного комитета в странное время.... Чем можно наказать безработного??? Лишите ЕГО трёхмесячного пособия???

13:42

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