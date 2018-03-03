Слуцкий назвал победу над "Анжи" в 2012 году самой памятной в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в эфире канала армейцев в YouTube сказал, что самым памятным матчем за время работы в клубе для него стала игра против "Анжи" (1:0) в 4-м туре чемпионата России-2012/13.

- Их было достаточно много, они были разные...Самая любимая и памятная, я об этом уже много раз говорил, это чемпионский сезон-2012/13. Мы не очень удачно стартовали, во втором и третьем туре проиграли по 1:3 "Амкару" и "Зениту". Следующий матч был с "новым" "Анжи" с большими звездами. Этот матч был на "Арене Химки". Как мне кажется, это была игра, когда что-то могло качнуться в какую-то из сторон. Мы выиграли - 1:0, гол забил Тошич. Я прекрасно помню эту игру.

Самый памятный - не какой-то матч в Лиге чемпионов, не чемпионский... Почему-то в моей карьере в ЦСКА этот матч с "Анжи" в 2012 году стоит особняком. Мне кажется, с него очень многое началось.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время команда трижды выиграла чемпионат России, а также по два раза завоевала Кубок и Суперкубок России. На международной арене армейцы в сезоне-2009/10 дошли до 1/4 финала Лиги чемпионов.