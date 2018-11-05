Словенский защитник "Крыльев" назвал особенность чемпионата России

Защитник "Крыльев Советов" Мирал Самарджич прокомментировал победу над "Уфой" (2:1) в матче 13-го тура чемпионата России.

– Тяжелая выдалась игра, еще и поле трудное, - сказал Самарджич. - Хорошо, что выиграли. Мой гол? После подачи я оказался один и хорошо пробил головой. Таймы получились разные, наверное, из-за неуверенности.

– У этой "Уфы" есть шансы в матче со "Спартаком"?

– Хорошая команда, будут бороться. В каждой игре очки они могут брать, почему? Любой соперник в чемпионате России может тебя обыграть, такая особенность российской премьер-лиги.

– Другие команды могут догнать "Зенит"?

– Думаю, что могут. Еще середины чемпионата даже нет, да и отрыв лишь 7 очков. Не думаю, что это большая разница. (Иван Уральский)