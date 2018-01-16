Слоны следят за тренировкой "Зенита". Фото

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию с тренировочного сбора в Дубае. Рядом с полем, на котором занимаются игроки петербургского клуба, выгуливают слонов, которые, по мнению пресс-службы "Зенита", наблюдают за тренировкой российской команды.

- Местные жители с интересом следят за тренировкой, - говорится в сообщении.