Слоны следят за тренировкой "Зенита". Фото

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию с тренировочного сбора в Дубае. Рядом с полем, на котором занимаются игроки петербургского клуба, выгуливают слонов, которые, по мнению пресс-службы "Зенита", наблюдают за тренировкой российской команды.
- Местные жители с интересом следят за тренировкой, - говорится в сообщении.
Местные жители с интересом следят за тренировкой 🐘🔝😂#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/DsbXRUYcnT– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 16 января 2018 г.
njlws.9957
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok
14:57
Serenky25
Два слона начали таять на солнце.
14:54
dt
Жаль, что не верблюды...
14:49
asc0002
Слет московских бакланов в комментариях)
14:16
Lars Berger
Прямой расизм. Ау, островитяне...)
13:24
alex221083
Бомжи прилетели посмотреть на слонов.
13:13
werder63
В Дубаи бомжей нет, поэтому на бакланов смотрят только животные))))
13:04
rusfed 2.0
Аборигены пришли пометить поле
13:02
баламошка
Джамбо, фас!)
12:40
shpasic
интересно, а почему добавлена фраза, что это "по мнению пресс-службы"? тогда нужно было и раньше говорить, про тающие шоколадки, что это по мнению Джикии))
12:37
JeФoks
Обозвали местных жителей слонами! Куда смотрят британцы?
12:31