12:24 | Футбол — РФПЛ

Слоны следят за тренировкой "Зенита". Фото

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"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию с тренировочного сбора в Дубае. Рядом с полем, на котором занимаются игроки петербургского клуба, выгуливают слонов, которые, по мнению пресс-службы "Зенита", наблюдают за тренировкой российской команды.

- Местные жители с интересом следят за тренировкой, - говорится в сообщении.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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njlws.9957

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог--- http://krati.co/kachok

14:57

Serenky25

Два слона начали таять на солнце.

14:54

dt

Жаль, что не верблюды...

14:49

asc0002

Слет московских бакланов в комментариях)

14:16

Lars Berger

Прямой расизм. Ау, островитяне...)

13:24

alex221083

Бомжи прилетели посмотреть на слонов.

13:13

werder63

В Дубаи бомжей нет, поэтому на бакланов смотрят только животные))))

13:04

rusfed 2.0

Аборигены пришли пометить поле

13:02

баламошка

Джамбо, фас!)

12:40

shpasic

интересно, а почему добавлена фраза, что это "по мнению пресс-службы"? тогда нужно было и раньше говорить, про тающие шоколадки, что это по мнению Джикии))

12:37

JeФoks

Обозвали местных жителей слонами! Куда смотрят британцы?

12:31