Слезы матери братьев Кокориных в прямом эфире программы Андрея Малахова

На телеканале "Россия 1" прошел "Прямой эфир с Андреем Малаховым". Название выпуска телепередачи – "Дело пьяных футболистов: два месяца за решеткой". Программа была посвящена судьбе игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В среду, 5 декабря, в Тверском районном суде Москвы прошло рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста хавбека "Краснодара", нападающего "Зенита", его младшего брата Кирилла и друга полузащитника кубанского клуба, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого. Решение: оставить обвиняемых по делам о двух драках в центре Москвы под стражей до 8 февраля 2019 года.

Слезы Светланы Кокориной в "Прямом эфире с Андреем Малаховым".

В студии собрались известные в прошлом футболисты, эксперты и близкие футболистов. После заседания суда на программу приехала мать братьев Кокориных Светлана. В ходе эфира камера постоянно выхватывала крупные планы ее лица. Светлана Кокорина не сдерживала слезы.

15 октября в эфир "России" вышло большое интервью матери Кокориных, которое она дала Андрею Малахову.

"Готова выйти с Сашей на Красную площадь, кто хочет - пусть бьет". Исповедь матери Кокорина