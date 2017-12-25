Следующее заседание исполкома РФС состоится в январе

Генеральный директор РФС Александр Алаев, назначенный исполняющим обязанности главы организации, отметил, что на следующем заседании Исполкома будет представлено новое штатное расписание. По его словам, оно состоится в январе 2018 года.

- У нас есть коллектив, - сказал Алаев. - Он давно устоявшийся. Виталий Мутко и Александр Дюков (Председатель совета директоров "Зенита" - Прим. "СЭ") сегодня поднимали вопрос, что надо менять штатное расписание. На следующем Исполкоме мы это представим. Исходя из возможностей, мы будем набирать персонал.

- А когда планируется следующий Исполком?

- Думаю, в январе состоится. Мы затягивать с этим не будем. (Дмитрий СИМОНОВ)