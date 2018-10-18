Следствие выдвинуло обвинение против Кокорина и Мамаева

Против форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева выдвинуло обвинение следствие. Им инкриминируют статьи УК РФ "Хулиганство" и "Побои".

"В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ "Побои" и ст. 213 УК РФ "Хулиганство" братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. Сегодня в ГСУ было передано еще одно уголовное дело, возбужденное органами дознания по признакам преступления, предусмотренного статьей "Побои" УК РФ. Данное уголовное дело возбуждено по факту нанесения побоев одному из потерпевших граждан в кафе на Большой Никитской 8 октября. Материалы дела приняты следственной частью и соединены в одно производство с уголовным делом о побоях и хулиганстве, произошедших возле развлекательного заведения и в помещении кафе, для организации полного и всестороннего расследования. В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в пресс-релизе ГУ МВД по г. Москве.

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и Александр Протасовицкий в понедельник, 8 октября, стали участниками двух громких инцидентов – с избиением водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука на выходе из ночного клуба у гостиницы "Пекин" на 2-й Брестской улице Москвы, а затем – чиновников, директора департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской. Пострадавшие обратились в полицию.

В среду, 10 октября, под угрозой объявления в федеральный розыск два игрока явились в полицию для дачи объяснений и были задержаны на 48 часов (как и Кокорин-младший). В четверг, 11 октября, Тверской районный суд Москвы определил меру пресечения для Александра Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева: 1 месяц и 28 суток под стражей, до 8 декабря. Обвинение по статье "побои" было переквалифицировано в статью "хулиганство", вторая часть которой подразумевает наказание до 7 лет лишения свободы. Обвиняемые были доставлены в СИЗО Бутырской тюрьмы Москвы. В понедельник, 15 октября, адвокаты Кокориных и Мамаева подали апелляции на решения суда о выборе меры пресечения. Они должны быть рассмотрены в пятницу, 19 октября.

Статья 213 УК РФ. Хулиганство

Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.

Деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Статья 116 УК РФ. Побои

Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, – наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

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