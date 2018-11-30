Следствие требует оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО

Следствие настаивает на продлении ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, заключенных под стражу за нападение на чиновника и водителя. Об этом сообщили в Тверском суде Москвы. В СИЗО они провели уже 1,5 месяца.

"В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Мамаеву, братьям Кокориным и Протасовицкому (четвертому фигуранту этого дела) до 8 февраля. О дате судебного заседания сообщим дополнительно", – приводит "РИА новости" сообщение суда.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе – главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Четвертым задержанным после драки с участием футболистов оказался Александр Протасовицкий, играющий в любительской лиге.

Два дня футболисты не выходили на связь, однако после объявленного следствием ультиматума явились в ГУМВД и были помещены в изолятор.

Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям "хулиганство в составе группы лиц" и "побои". Санкция только статьи "хулиганство" предполагает до семи лет заключения.