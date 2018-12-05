Следствие считает, что обвиняемые Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны

В ходе заседания в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, суд огласил краткую суть ходатайства следствия.

Дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого слушаются в одно время в одном зале. На заседании присутствует пресса и родственники футболистов - мать Кокориных Светлана, отчим Александра и отец Кирилла Кокорина Кирилл Логинов, а также отец Мамаева Константин и его супруга Алана.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий обвиняются в совершении нескольких преступлений, в том числе - тяжкого, которые совершены с особым цинизмом и жестокостью. Им всем инкриминируется особо активная роль. Следствие считает, что обвиняемые могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны.



Отец Мамаева рассмеялся, когда было заявлено, что обвиняемые "могут продолжить преступную деятельность". На словах "Паку был нанесен имущественный вред и принесена физическая боль" тихл рассмеялся уже отчим Кокорина.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!