Следствие по происшествию на Курском вокзале продолжается

Инспектор отдела кадров следственного управления (по взаимодействию со СМИ) Наталья Федорова рассказала о ходе расследования массовой драки предположительно между болельщиками ЦСКА, которая произошла на Курском вокзале в ночь с четверга на пятницу.

- Следствие по этому делу продолжается, выясняются все обстоятельства, и давать комментарии пока преждевременно, - сказала Федорова. - Уголовное дело по факту смерти человека было возбуждено незамедлительно после поступления к нам материалов.

Срок предварительного следствия составляет два месяца. Могу только сказать, что конфликт произошел на бытовой почве и больше пока прокомментировать ничего не могу, потому что все обстоятельства уточняются. Представьте, сколько это людей и сколько нужно провести следственных действий, чтобы установить все факты.

Следователи начали заниматься этим происшествием с четверга и продолжают работать без перерыва. Идет большая работа и новой объективной информации, которая могла бы прояснить случившееся, пока нет.

А мы должны руководствоваться установленными фактами. Что касается обвиняемых, мы пока не будем давать такой информации. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Ранее появилось видео с камер Курского вокзала, где 27 июля в результате массовой драки был убит 30-летний фанат ЦСКА Игорь Соколовский.