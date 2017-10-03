Следственный комитет проверяет сделку "Динамо" по М'Вила

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский в интервью "СЭ" сообщил, что некоторые сделки футбольного клуба прошлых лет проверяет Следственный комитет.

​– Некоторые трансферные сделки "Динамо" прошлых лет, по инсайдерской информации, проверяет Следственный комитет. Могли бы рассказать подробнее, о каких трансферах идет речь?

– У меня, если честно, многие сделки вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по одному случаю – полузащитнику М'Вила. Он не провел ни одного матча за "Динамо". Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю. Выступал он за "Рубин", числился у нас, но не мог играть, потому что пришел после закрытия трансферного окна. С ним не было подписано трансферного контракта, но имелись трудовые отношения. Потом "Динамо" заключило с М'Вила мировое соглашение, по которому игроку надо выплатить 900 тысяч евро. Причем эта выплата произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, 600 тысяч плюс 30% налога – перевели 780 тысяч еще при предыдущем руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения. Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей.