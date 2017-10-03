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14:23 | Футбол — РФПЛ

Следственный комитет проверяет сделку "Динамо" по М'Вила

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Глава ВФСО "ДинамоВладимир Стржалковский в интервью "СЭ" сообщил, что некоторые сделки футбольного клуба прошлых лет проверяет Следственный комитет. 

 
10 сентября. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Зенит&quot; - 0:0. Бело-голубые благодарят болельщиков за поддержку.Вся правда о "Динамо"

– Некоторые трансферные сделки "Динамо" прошлых лет, по инсайдерской информации, проверяет Следственный комитет. Могли бы рассказать подробнее, о каких трансферах идет речь?

– У меня, если честно, многие сделки вызывают сомнение. В Следственный комитет направлены материалы по одному случаю – полузащитнику М'Вила. Он не провел ни одного матча за "Динамо". Это очень темная и запутанная история, которую я сам до конца не понимаю. Выступал он за "Рубин", числился у нас, но не мог играть, потому что пришел после закрытия трансферного окна. С ним не было подписано трансферного контракта, но имелись трудовые отношения. Потом "Динамо" заключило с М'Вила мировое соглашение, по которому игроку надо выплатить 900 тысяч евро. Причем эта выплата произошла почти сразу. Даже не ему конкретно выплатили, а по документу, с ним связанному, 600 тысяч плюс 30% налога – перевели 780 тысяч еще при предыдущем руководстве. Оставшиеся деньги мы сейчас отказались платить, поскольку сделка вызывает подозрения. Мы усматриваем здесь мошенничество, материалы переданы в Следственный комитет. Знаю, что туда вызывают людей.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

СЛСВ=СлейсяДнонамаСгиньВетебешное! И играть вы пожизненно ,если не расформируют будете в Химках, кто вас в Петровский Парк из пердиффффффа пустит, только загадите все там. у-ха-ха.

14:47

merniloskut

Срок проклятия Динамо ещё не отмотан!

14:18

Очень плохой мальчик

*Всё уже украдено до нас* ©

14:09

Spezeffekt

а то что то насрали и убежали

13:54

Spezeffekt

роттенберги восстанавивайте динамо иначе раскулачим

13:50

neznaika№1

Это же Динамо, с простого чела уже давно бы взыскали.

13:47

Очень плохой мальчик

А почему команду не хотят признать банкротом и распустить?

13:45

Serenky25

Как убивали Динамо....

13:43