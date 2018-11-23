11:15 | Футбол — РПЛ

Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте фанатов "Спартака"

Обсудить
0

Сегодня во второй половине дня Савеловский суд изберет меру пресечения задержанным фанатам "Спартака". Как сообщил "360" информированный источник, скорее всего, их отправят под домашний арест.

Однако следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте спартаковских болельщиков.

Сейчас руководители трех фанатских группировок "Юнион", "Школа" и "Гладиаторы" находятся в СИЗО – 1 на ул. Петровка, 38.

Все они участвовали в избиении фанатов ФК ЦСКА около ресторана "Изба". Дрались 20 болельщиков "Спартака" и десять болельщиков ЦСКА. Девять из них были задержаны, двоих госпитализировали.

Дополнительная информация

https://360tv.ru/news/vlast/sledovateli-poprosjat-sud-arestovat/

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...