Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте фанатов "Спартака"

Сегодня во второй половине дня Савеловский суд изберет меру пресечения задержанным фанатам "Спартака". Как сообщил "360" информированный источник, скорее всего, их отправят под домашний арест.
Однако следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте спартаковских болельщиков.
Сейчас руководители трех фанатских группировок "Юнион", "Школа" и "Гладиаторы" находятся в СИЗО – 1 на ул. Петровка, 38.
Все они участвовали в избиении фанатов ФК ЦСКА около ресторана "Изба". Дрались 20 болельщиков "Спартака" и десять болельщиков ЦСКА. Девять из них были задержаны, двоих госпитализировали.
Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/vlast/sledovateli-poprosjat-sud-arestovat/
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