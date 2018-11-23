Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте фанатов "Спартака"

Сегодня во второй половине дня Савеловский суд изберет меру пресечения задержанным фанатам "Спартака". Как сообщил "360" информированный источник, скорее всего, их отправят под домашний арест.

​Однако следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте спартаковских болельщиков.

Сейчас руководители трех фанатских группировок "Юнион", "Школа" и "Гладиаторы" находятся в СИЗО – 1 на ул. Петровка, 38.

Все они участвовали в избиении фанатов ФК ЦСКА около ресторана "Изба". Дрались 20 болельщиков "Спартака" и десять болельщиков ЦСКА. Девять из них были задержаны, двоих госпитализировали.