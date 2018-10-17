Следователь снял вопрос о претензиях Пака к Мамаеву

Адвокат Наталья Шатихина подчеркнула: обсуждение об отсутствии у чиновника Минпромторга Дениса Пака претензий к футболисту Павлу Мамаеву является некорректным и не имеет отношения к ходу расследования. По ее словам, в ходе очной ставки пострадавшего с подозреваемым следователь этот вопрос снял.

Шатихина напомнила, что Пак подтвердил в ходе следственных действий, что именно Мамаев его не бил. Однако, по предварительным данным следствия, он наносил удары главе "НАМИ" Сергею Гайсину, а также в деле есть потерпевший водитель сотрудницы "Первого канала", которого также избили.

- Павел Мамаев лично не причинял доверителю Паку повреждений, - цитирует Шатихину rapsinews.ru. - Это видно на тех отрывках записи, которые все посмотрели. В "Кофемании" он нанёс побои Сергею Владимировичу Гайсину, который пытался успокоить компанию и оградить коллегу от дальнейшего избиения.

В этом смысле никаких расхождений в показаниях об обстоятельствах дела между Денисом Паком и Павлом Мамаевым не существовало изначально. Ставить здесь вопрос о наличии или отсутствии претензий лично у Пака некорректно.

Шатихина добавила, что в ходе очной ставки ее коллега - защитник Мамаева - прямо спросил чиновника, имеет ли он какие-либо претензии к Мамаеву, но следователь снял этот вопрос как не относящийся к предмету очной ставки.

Напомним, Мамаев а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Также в СИЗО находится младший брат Кокорина Кирилл.