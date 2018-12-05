Следователь по делу Кокорина и Мамаева: "Основания для содержания под стражей не изменились"

В ходе заседания в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, следствие озвучило позицию по ходатайству о продлении ареста.

- Основания для содержания под стражей не изменились. Новых обстоятельств нет. Обвиняемые совершили преступления с особым цинизмом и жестокостью, преступления совершены за короткий промежуток времени, видим социальную опасность, - сказал следователь.

Следователь запнулся при оглашении списка обвиняемых. Не смог выговорить фамилию "Кокорин"

При словам следователя "У обвиняемых обширные связи в органах власти" родные игроков засмеялись все вместе. На заседании присутствуют мать Кокориных Светлана, отчим Александра и отец Кирилла Кокорина Кирилл Логинов, а также отец Мамаева Константин и его супруга Алана. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!