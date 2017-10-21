Следовало ли удалить игрока "СКА-Хабаровска"?

На 63-й минуте матча 14-го тура чемпионата России "СКА-Хабаровск" – "Уфа" (2:2) арбитр Сергей Куликов не стал удалять футболиста хозяев поля Георгия Наваловского, умышленно сыгравшего рукой за пределами штрафной площади и остановившего мяч, который летел в направлении ворот. Голкипера в них в тот момент не было, и игроки "Уфы" требовали удалить нарушителя, указывая, что тот лишил их гола.

Решение судьи можно поддержать. Дело в том, что в такой ситуации нельзя говорить о лишении уфимцев явной возможности забить гол. Мяч после удара Дмитрия Сысуева вполне мог парировать Константин Савичев, занявший место вратаря.

Успел ли Куликов увидеть все детали или судья просто перестраховался и ограничился предупреждением, сказать сложно. В любом случае его вердикт выглядит верным. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча СКА - "Уфа"