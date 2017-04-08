Следовало ли назначить пенальти в ворота "Амкара"?

На 62-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Амкар" арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, вызвав недовольство самарцев. Правильно ли судья оценил действия Николая Зайцева, коснувшегося мяча рукой?
С одной стороны, рука не задрана вверх и не так сильно отставлена в сторону. С другой, удар нанесен с дальнего расстояния, скорость полета мяча невысока. Из-за положения руки площадь тела игрока "Амкара" увеличена – благодаря этому прервалась передача.
Полагаю, в данном эпизоде можно говорить о том, что у Мешкова были основания назначить пенальти. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Крылья" - "Амкар"
Верю в Крылья
Судья "молодец"........"качественно" отсудил......и 90 штук за это получил.....
17:12
Perry_Garr
выглядело как железный пенальти. в ворота крыльев поставил левак, а здесь не свистнул.. дисква на три тура..
17:06
Don Miguel
Вот сидит этот телевизионный судила, на поле он даже 10-ти минут не осилит, причем даже в первенстве водокачки, а ведь всерьез считает, что он - умнай! А за ним целая куча таких же умников набегает, все знаем, все умеем, хоть никогда и не пробовали. Ну, по нормальному, на поле, а не с дивана.
17:00
Ковтун
Я ставил на ничью - значит, да. ::)
16:58
Richter-00
Ну если судья не назначил, то прав. Не мне же, или кому бы ни было, назначать пенальти. А люди в судейском комитете РФС разберутся, если Мешков не прав.
16:48
Barry
Все ошибки в игре у судьи в пользу Амкара...
16:47