Следовало ли назначить пенальти в ворота "Амкара"?

На 62-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Крылья Советов" – "Амкар" арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, вызвав недовольство самарцев. Правильно ли судья оценил действия Николая Зайцева, коснувшегося мяча рукой?

С одной стороны, рука не задрана вверх и не так сильно отставлена в сторону. С другой, удар нанесен с дальнего расстояния, скорость полета мяча невысока. Из-за положения руки площадь тела игрока "Амкара" увеличена – благодаря этому прервалась передача.

Полагаю, в данном эпизоде можно говорить о том, что у Мешкова были основания назначить пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья" - "Амкар"