16:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Следовало ли назначить пенальти в ворота "Амкара"?

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На 62-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Крылья Советов" "Амкар" арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, вызвав недовольство самарцев. Правильно ли судья оценил действия Николая Зайцева, коснувшегося мяча рукой?

С одной стороны, рука не задрана вверх и не так сильно отставлена в сторону. С другой, удар нанесен с дальнего расстояния, скорость полета мяча невысока. Из-за положения руки площадь тела игрока "Амкара" увеличена – благодаря этому прервалась передача.

Полагаю, в данном эпизоде можно говорить о том, что у Мешкова были основания назначить пенальти. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Крылья" - "Амкар"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Верю в Крылья

Судья "молодец"........"качественно" отсудил......и 90 штук за это получил.....

17:12

Perry_Garr

выглядело как железный пенальти. в ворота крыльев поставил левак, а здесь не свистнул.. дисква на три тура..

17:06

Don Miguel

Вот сидит этот телевизионный судила, на поле он даже 10-ти минут не осилит, причем даже в первенстве водокачки, а ведь всерьез считает, что он - умнай! А за ним целая куча таких же умников набегает, все знаем, все умеем, хоть никогда и не пробовали. Ну, по нормальному, на поле, а не с дивана.

17:00

Ковтун

Я ставил на ничью - значит, да. ::)

16:58

Richter-00

Ну если судья не назначил, то прав. Не мне же, или кому бы ни было, назначать пенальти. А люди в судейском комитете РФС разберутся, если Мешков не прав.

16:48

Barry

Все ошибки в игре у судьи в пользу Амкара...

16:47

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