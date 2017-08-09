Следовало ли наказать "Зенит" 11-метровым?

На 25-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" в штрафной площади гостей упал Максим Григорьев, требовавший затем назначения пенальти в ворота "Зенита". Однако арбитр Роман Галимов просьбу футболиста проигнорировал и продолжил игру. И был в этом прав.

Пожалуй, при этом судье следовало провести профилактическую беседу с Григорьевым и Денисом Терентьевым и напомнить о необходимости соблюдения правил: эти игроки вели единоборство за позицию в штрафной, и оба использовали руки. Защитник устоял на ногах, а полузащитник "Урала" упал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"