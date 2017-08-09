18:08 | Футбол — РФПЛ

Следовало ли наказать "Зенит" 11-метровым?

Эпизод с падением Григорьева. Эпизод с падением Григорьева. Эпизод с падением Григорьева. Эпизод с падением Григорьева. Эпизод с падением Григорьева.
Эпизод с падением Григорьева.
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На 25-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Урал" "Зенит" в штрафной площади гостей упал Максим Григорьев, требовавший затем назначения пенальти в ворота "Зенита". Однако арбитр Роман Галимов просьбу футболиста проигнорировал и продолжил игру. И был в этом прав.

Пожалуй, при этом судье следовало провести профилактическую беседу с Григорьевым и Денисом Терентьевым и напомнить о необходимости соблюдения правил: эти игроки вели единоборство за позицию в штрафной, и оба использовали руки. Защитник устоял на ногах, а полузащитник "Урала" упал. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Урал" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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old grumbler

andreichf Чистый пенальти. МВК............................. а руку на отсечение дашь если нет?????????????

19:23

old grumbler

marksan Для сведения экс-полковнику ГРУ - термины "...эти игроки вели единоборство за позицию в штрафной, и оба использовали руки." неприемлемы при игре в футбол! В футбол играют ногами! Конечно, Вы, работая (служа) в Китае могли и перепутать! Когда Вы начнёте писать и думать при этом! Извините!.................... извиняем вы сударь сморозили глупость!!!! игроки всё время придерживают соперника руками дабы не убежал от него противный!!! и не знать это и не видеть может только слепой!!!!!

19:22

old grumbler

эти игроки вели единоборство за позицию в штрафной, и оба использовали руки................... и этим всё сказано!!!!!!!

19:20

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Конечно стоило! Мясные отморозки теперь неделю будут кровью сцать по этому поводу.

19:10

marksan

Для сведения экс-полковнику ГРУ - термины "...эти игроки вели единоборство за позицию в штрафной, и оба использовали руки." неприемлемы при игре в футбол! В футбол играют ногами! Конечно, Вы, работая (служа) в Китае могли и перепутать! Когда Вы начнёте писать и думать при этом! Извините!

18:47

funyaka

Ну тут явная красная уральцу за провокацию.

18:43

marksan

Какой пенальти? Опять на выезде? Для спасения?

18:41

Andrey6201

Бобров, неужели главред СЭкса ещё не провёл с тобойпрофилактическую беседу на предмет неприемлемости нахождения на рабочем месте в нетрезвом виде и распития спиртных напитков там же при исполнении должностных обязанностей? Придётся писать жалобу в Рострудинспецию

18:36

AKBI

НЕТ!

18:32

andreichf

Чистый пенальти. МВК.

18:29

marksan

shpasic____ И вообще никогда! Но на табло...

18:20

marksan

Очередное идиотское высказывание от экс-полковника ГРУ! Где они их находят? Хотя ответ однозначен - по блату! Папа Боброва занимался составлениями календаря высшей лиги!

18:18

suff1x

нет, и зениту такие ставить не нужно.

18:17

shpasic

ещё спрашиваете!)

18:15

shpasic

КОНЕЧНО!

18:14