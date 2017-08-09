Следовало ли наказать "Зенит" 11-метровым?

На 25-й минуте матча 5-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" в штрафной площади гостей упал Максим Григорьев, требовавший затем назначения пенальти в ворота "Зенита". Однако арбитр Роман Галимов просьбу футболиста проигнорировал и продолжил игру. И был в этом прав.
Пожалуй, при этом судье следовало провести профилактическую беседу с Григорьевым и Денисом Терентьевым и напомнить о необходимости соблюдения правил: эти игроки вели единоборство за позицию в штрафной, и оба использовали руки. Защитник устоял на ногах, а полузащитник "Урала" упал. (Александр БОБРОВ)
old grumbler
andreichf Чистый пенальти. МВК............................. а руку на отсечение дашь если нет?????????????
19:23
old grumbler
marksan Для сведения экс-полковнику ГРУ - термины "...эти игроки вели единоборство за позицию в штрафной, и оба использовали руки." неприемлемы при игре в футбол! В футбол играют ногами! Конечно, Вы, работая (служа) в Китае могли и перепутать! Когда Вы начнёте писать и думать при этом! Извините!.................... извиняем вы сударь сморозили глупость!!!! игроки всё время придерживают соперника руками дабы не убежал от него противный!!! и не знать это и не видеть может только слепой!!!!!
19:22
old grumbler
эти игроки вели единоборство за позицию в штрафной, и оба использовали руки................... и этим всё сказано!!!!!!!
19:20
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Конечно стоило! Мясные отморозки теперь неделю будут кровью сцать по этому поводу.
19:10
marksan
Для сведения экс-полковнику ГРУ - термины "...эти игроки вели единоборство за позицию в штрафной, и оба использовали руки." неприемлемы при игре в футбол! В футбол играют ногами! Конечно, Вы, работая (служа) в Китае могли и перепутать! Когда Вы начнёте писать и думать при этом! Извините!
18:47
funyaka
Ну тут явная красная уральцу за провокацию.
18:43
marksan
Какой пенальти? Опять на выезде? Для спасения?
18:41
Andrey6201
Бобров, неужели главред СЭкса ещё не провёл с тобойпрофилактическую беседу на предмет неприемлемости нахождения на рабочем месте в нетрезвом виде и распития спиртных напитков там же при исполнении должностных обязанностей? Придётся писать жалобу в Рострудинспецию
18:36
AKBI
НЕТ!
18:32
andreichf
Чистый пенальти. МВК.
18:29
marksan
shpasic____ И вообще никогда! Но на табло...
18:20
marksan
Очередное идиотское высказывание от экс-полковника ГРУ! Где они их находят? Хотя ответ однозначен - по блату! Папа Боброва занимался составлениями календаря высшей лиги!
18:18
suff1x
нет, и зениту такие ставить не нужно.
18:17
shpasic
ещё спрашиваете!)
18:15
shpasic
КОНЕЧНО!
18:14