Слай и Фатай - в атаке "Уфы" на матч с "Анжи"

Стали известны составы "Анжи" и "Уфы" на матч 8-го тура чемпионата России. Махачкалинский клуб идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, одержав всего одну победу. На счету гостей 10 очков и 7-ая строчка в чемпионате.

"Анжи": Будаков – Полуяхтов, Армаш, Мусалов, Тетрашвили – Афонин, Брызгалов, Данченко – Маркелов, Долгов, Лескано.

Запасные: Солосин, Лория, Багаев, Фибель, Хубулов, Гулиев, Карасев, Липартия, Иеч, Прудников, Яковлев, Базелюк.

"Уфа": Беленов – Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич – Засеев, Стоцкий, Пауревич, Ванек – Слай, Фатай.

Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Зубарев, Безденежных, Обляков, Карп, Сысуев, Кротов, Абдулавов.

Напомним, что матч состоится сегодня, в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи