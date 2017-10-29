Слалом дня! Отличный проход Ивановича в матче с "Локо"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметился отличным проходом в матче 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом". На 43-й минуте серб прокинул мяч между Михаилом Лысовым и Игорем Денисовым, вышел один на один с Гильерме, но голкипер железнодорожников отразил его удар в ближний угол.

Счет после первого тайма по-прежнему не открыт – 0:0.

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"