17:20 | Футбол — РФПЛ

Слалом дня! Отличный проход Ивановича в матче с "Локо"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметился отличным проходом в матче 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом". На 43-й минуте серб прокинул мяч между Михаилом Лысовым и Игорем Денисовым, вышел один на один с Гильерме, но голкипер железнодорожников отразил его удар в ближний угол.

Счет после первого тайма по-прежнему не открыт – 0:0.

Трансляция матча "Зенит" - "Локомотив"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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merniloskut

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