Слалом дня! Отличный проход Ивановича в матче с "Локо"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметился отличным проходом в матче 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом". На 43-й минуте серб прокинул мяч между Михаилом Лысовым и Игорем Денисовым, вышел один на один с Гильерме, но голкипер железнодорожников отразил его удар в ближний угол.
Счет после первого тайма по-прежнему не открыт – 0:0.
44 - БАНО! Фантастический слалом! #ЗенитЛоко pic.twitter.com/UoDnDCroHG– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 29 октября 2017 г.
merniloskut
Судья бамжов как пыльным мешком хлещет в пользу голубых!(((
17:23