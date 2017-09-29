Сладость дня. Глушаков и сахарная вата в виде свиньи

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в своем Инстаграме опубликовал фотографию, на которой он изображен с сахарной ватой в форме свинной головы. 30-летний хавбек получил травму в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1). Из-за повреждения он пропустил 4 матча - с "Тосно" (2:2), "Кубанью" (2:0), "Анжи" (2:2) и "Ливерпулем" (1:1).

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал Глушакова на контрольные игры против Кореи (7 октября, Москва - "Арена ЦСКА") и Ирана (10 октября, Казань - "Казань Арена").