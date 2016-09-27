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Скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста установят на станции метро "ЦСКА"

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Скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста будут установлены на станции метро "ЦСКА". У каждого вестибюля метрополитена будет по пять подземных этажей, два из которых технические.

Станцию метро оформят в фирменных цветах армейцев - красном и синем. На потолке будет декоративно-художественная композиция, посвященная разным видам спорта. На платформе будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.

- Скульптуры установят на гранитные круглые постаменты-колонны из светло-серого гранита, каждую из которых отметит фирменный символ-эмблема ЦСКА с аббревиатурой клуба, - приводит официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы слова автора проекта станции Александра Орлова. - Общая высота скульптур вместе с пьедесталом составит около пяти метров.

Дополнительная информация

https://stroi.mos.ru/news/na-kryshie-stantsii-mietro-tsska-orghanizuiut-mini-park-dlia-otdykha?from=cl

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КОММЕНТАРИИ (1)
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