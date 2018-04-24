18:32 | Футбол — РФПЛ

Скрытая камера "Зенита" показала яркие моменты вокруг матча с "Арсеналом"

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Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео, посвященное гостевому матчу 27-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (3:3). У питерцев дублем отметился Далер Кузяев, еще один гол забил Леандро Паредес. У туляков отличились Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев и Артем Дзюба.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

А гол на 88 минуте в их ворота, это не яркое событие?)))

18:57

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