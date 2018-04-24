Скрытая камера "Зенита" показала яркие моменты вокруг матча с "Арсеналом"

Пресс-служба "Зенита" опубликовала видео, посвященное гостевому матчу 27-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом" (3:3). У питерцев дублем отметился Далер Кузяев, еще один гол забил Леандро Паредес. У туляков отличились Игорь Горбатенко, Сергей Ткачев и Артем Дзюба.
Скрытая камера "Зенит-ТВ" показывает все самые яркие моменты вокруг невероятно напряженного матча в Туле!– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 24 апреля 2018 г.
Смотреть целиком: https://t.co/EnpXbTce46#АрсеналЗенит pic.twitter.com/O9Q1f15u3H
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А гол на 88 минуте в их ворота, это не яркое событие?)))
18:57