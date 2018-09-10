"Скромная, обаятельная и блестящая спортсменка!" Глушаков - о встрече с Медведевой

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился совместным фото с двукратной чемпионкой мира, двукратным серебряным призером Олимпиады в фигурном катании Евгенией Медведевой. Перед этим спортсмена разместила тот же кадр с подписью: "Теперь я немного знаю о футболе".

"Познакомились с Женей. Скромная, обаятельная и блестящая спортсменка! Желаю тебе побед и удачи во всем", - написал Глушаков, поставив такие хештеги: спорт, футбол, фигурноекатание, глушаков, медведева, repost, moscow, russia, sport.