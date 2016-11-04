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Скрипченко подписал контракт с "Крыльями" до конца сезона и будет работать со штабом Веркаутерена

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Генеральный директор "Крыльев Советов" Виктор Шашков сообщил, что контракт главного тренера команды Вадима Скрипченко рассчитан до окончания этого сезона. По его словам, специалист будет работать с тренерским штабом, который до этого трудился под руководством Франка Веркаутерена.

Скрипченко в понедельник покинул пост главного тренера "Урала", а в четверг был назначен наставником самарской команды. После этого президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов обвинил Скрипченко в предательстве.

- Контракт рассчитан до конца сезона, - приводит ТАСС слова Шашкова. - Мы переговорили со всеми тренерами, они остаются. Скрипченко никого с собой приводить не будет.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3759338

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DWolver

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