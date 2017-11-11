Скрипченко – о матче с "Локомотивом": "Анжи" не делит команды на те, которые находятся вверху или внизу"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко подчеркнул, что команда должна насеиваться на победу в матче 17-го тура чемпионата России с "Локомотивом". По словам специалиста, махачкалинцам необходимо решать собственные задачи.

– Сейчас мы не разделяем на команды, которые находятся на лидирующих позициях или в нижней части таблицы, потому что сейчас такая плотность, что каждая игра может, как приподнять команду, так и отбросить, – приводит пресс-служба махачкалинцев слова Скрипченко. – Поэтому нам надо решать свои задачи и настраиваться в каждой игре на победу.

– Отсутствие Маркелова в матче с железнодорожниками станет ощутимой потерей?

– Безусловно, потеря любого игрока для нас ощутима. У нас в плане кадрового ресурса немного возможностей. Да, есть молодежь, которую мы постепенно подпускаем к тренировкам с главной командой, но надо понимать, что им нужно время для адаптации к реальным условиям в российской премьер-лиге. Поэтому в этом отношении потеря Маркелова существенна.