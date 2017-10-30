Скрипченко – о матче с "Ахматом": "Кавказское дерби будет хорошим"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко ожидает, что матч 15-го тура чемпионата России с "Ахматом" будет увлекательным. По словам специалиста, игрокам будет приятно выступать при большом количестве зрителей.

– Мы ожидаем хороший антураж. Есть информация, что на матче будет присутствовать много зрителей, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Приятно играть в такой атмосфере. И футболистам приятнее проявить себя. Дерби будет хорошим.

Отсутствие Кацаева? Здесь мы ничего не можем изменить, приняли это как должное. Он не может играть по условиям договора. Но а "Анжи" есть и дургие футболисты, способные сыграть хорошо.

Трансляция матча "Ахмат" – "Анжи"