Скрипченко не остается в "Крыльях"

Как стало известно "СЭ", Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера "Крыльев Советов". В клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором волжане вылетели в ФНЛ.
Скрипченко возглавил "Крылья" в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть встреч свела вничью.
Решение по новому рулевому "Крыльев", скорее всего, будет принято 29 мая. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Mark Krass
А Франк то теперь занят)) Как не вовремя Скрипченко от Гриши Иванова убежал)) Во Уралу то повезло.
19:22