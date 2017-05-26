Скрипченко не остается в "Крыльях"

Как стало известно "СЭ", Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера "Крыльев Советов". В клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором волжане вылетели в ФНЛ.

Скрипченко возглавил "Крылья" в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть встреч свела вничью.

Решение по новому рулевому "Крыльев", скорее всего, будет принято 29 мая. (Виталий АЙРАПЕТОВ)