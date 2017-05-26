19:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Скрипченко не остается в "Крыльях"

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Как стало известно "СЭ", Вадим Скрипченко покидает пост главного тренера "Крыльев Советов". В клубе решили не продлевать контракт с 41-летним белорусским специалистом, при котором волжане вылетели в ФНЛ.

Скрипченко возглавил "Крылья" в начале ноября, под его руководством в 18 матчах команда одержала пять побед, потерпела семь поражений и шесть встреч свела вничью.

Решение по новому рулевому "Крыльев", скорее всего, будет принято 29 мая. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Mark Krass

А Франк то теперь занят)) Как не вовремя Скрипченко от Гриши Иванова убежал)) Во Уралу то повезло.

19:22